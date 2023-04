Serio incidente domestico a Villa Vergano. Intorno alle 18 di venerdì 14 aprile i pompieri sono stati chiamati a intervenire per una stufa andata letteralmente in fiamme all'interno di un'abitazione del nucleo di case presente in via De Gasperi: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio in loco dei vigili del fuoco dal comando provinciale di piazza Bione e dal distaccamento volontario di Valmadrera, unitamente ai volontari della Corce Verde di Bosisio Parini e all'elisoccorso.

I pompieri sono intervenuti all'interno dell'abitazione e hanno soccorso un 70enne, ricoverato in ospedale in codice rosso.