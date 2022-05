Sub si sente male al rientro da un'immersione, soccorso d'urgenza

Stava rientrando a casa dopo essersi immerso nelle acque dei laghi lecchesi quando ha accusato un malore: a quel punto ha accostato a lato della strada e ha allertato i soccorsi. Un sub è stato così trasferito d'urgenza in ospedale oggi pomeriggio, sabato 7 maggio. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 16.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'uomo si sarebbe fermato in una zona di sosta a lato della Statale 36 in direzione Milano, al confine tra i territori comunali di Bosisio Parini e Molteno, non lontano dal Lago di Pusiano.

Dopo l'allarme al 118, scattato in codice rosso, sul posto sono presto arrivati l'elisoccorso di Areu decollato da Como e un equipaggio della Croce Rossa di Valmadrera che hanno prestato le prime cure all'uomo. Allertata anche la Polizia stradale di Lecco. Il sub, 50 anni di età, è stato poi trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano con sintomi generici legati a un malessere post immersione.