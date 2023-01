Un'altra tragedia nelle acque del lago: morto un sub al Moregallo

Un'altra tragedia nel lago al Moregallo. Un sub è morto oggi durante un'immersione nello specchio d'acqua della frazione di Mandello del Lario. Non essendo più riemerso e non avendo più sue notizie, l'allarme per ritrovare la persona scomparsa era scattato in codice rosso alle 17.45 di martedì 3 gennaio.

Sul posto si sono subito portati i soccorsi inviati dalla Centrale del 118 con l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e i Vigili del Fuoco da Lecco. Allertati anche i Carabinieri del Comando provinciale.

Purtroppo per il sub - si tratta di un uomo di 58 anni del quale al momento non sono ancora note le generalità - non c'è stato più nulla da fare: il suo corpo è stato estratto dalle fredde acque del lago in arresto cardiaco. Diverse, anche nel recente passato, le immersioni risultate tragicamente fatali in zona Moregallo.