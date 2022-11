Marco Domenico Bordoni, la tragedia del Moregallo nel giorno dei 54 anni

Tragedia immane, quella vissuta al Moregallo nel primo pomeriggio di domenica 13 novembre. Per la seconda volta nel giro di sole tre settimane quella zona è diventata il luogo in cui un sub ha perso la vita. Questa volta le fredde acque lacustri hanno privato della vita Marco Domenico Bordoni, venditore 54enne residente a Cinisello Balsamo che era arrivato sul Lario per festeggiare il proprio compleanno insieme agli amici. Un'immersione ricreativa, come più volte gli era capitato nella vita, nel giorno in cui spegneva le candeline e compiuta nella zona de "Le Macchine", così ribattezzata per la nota presenza di svariati autoveicoli sul fondale.

L'ultima immersione al Moregallo

Intorno alle 13 gli amici, riemersi dopo la lunga immersione, hanno lanciato l'allarme alla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha raccolto la chiamata d'emergenza e ha inviato varie squadre nella zona facente parte di Mandello del Lario: dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono stati inviati i pompieri a bordo della pilotina, supportati da un'autobotte fatta pervenire da Valmadrera, unitamente a un’auto infermieristica. Richiamati, invece, sia l'elicottero pronto al decollo da Varese e i sommozzatori milanesi, mentre i carabinieri della Stazione di Valmadrera hanno verbalizzato le varie testimonianze.

Troppo sospetta l'assenza di Marco, amante degli sport all'aria aperta, poi riaffiorato senza vita a poca distanza dai compagni d'immersione. Riportato a riva, Bordoni è stato sottoposto a un tentativo di rianimazione che si è rivelato, purtroppo, inutile. Sequestrata l'attrezzatura, in corso di valutazione la possibilità di eseguire un'autopsia e un'analisi tecnica per capire quali sono state le cause del decesso. Lascia la compagna e una bambina.