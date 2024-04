Sversamento nelle acque del Lago di Como: grossa chiazza compare a Perledo

Preoccupazione a Perledo nel primo pomeriggio di domenica per la comparsa di una grossa chiazza oleosa nel lago.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti, su segnalazione, con squadre da terra e con la squadra nautica dal distaccamento di Bellano per far fronte a quello che è stato catalogato come sversamento di idrocarburi. La zona è stata circoscritta. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche il personale di Arpa Lombardia. Sule cause indagano le forze dell'ordine.

Un mese fa caso analogo a Lierna

Si tratta del secondo, inquietante episodio a distanza di poche settimane e di pochi chilometri. Poco più di un mese fa, a inizio marzo, si era verificato uno sversamento di liquidi inquinanti nel lago a Lierna. I vigili del fuoco di Lecco erano stati chiamati a intervenire con un mezzo da terra e con la squadra nautica a bordo del battello da soccorso, per posizionare una serie di tubolari da contenimento e fasce assorbenti antinquinamento nello specchio di lago in zona castello.