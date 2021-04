Sversa liquami sulla vecchia Lecco-Ballabio: inchiodato dalle telecamere

Effettua uno sversamento illecito di liquami lungo la vecchia Lecco-Ballabio, ma viene scoperto grazie alla segnalazione di un cittadino. È accaduto a Ballabio nel tardo pomeriggio di mercoledì.

A darne notizia lo stesso sindaco del comune valsassinese, Giovanni Bruno Bussola. «Ricevuta la segnalazione da un cittadino ballabiese, che ringrazio - ha spiegato - la nostra Polizia locale guidata dal comandante Di Maria, grazie alle telecamere posizionate nel territorio, ha prontamente individuato il colpevole che adesso dovra? rispondere dei propri comportamenti».

Un episodio grave a livello ambientale, del mancato rispetto delle leggi e del basilare senso civico. «È segno di un malcostume della nostra societa?, una mancanza di rispetto per l'ambiente che non puo? e non deve essere tollerata - prosegue Bussola - Deve passare il principio che a Ballabio vi e? la massima attenzione e chi viene scoperto ne paghera? le conseguenze, come già accaduto».