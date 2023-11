Nutria lapidata, gli ambientalisti rilanciano: “Una taglia sui ragazzini”

Si alzano - e non di poco - i toni dopo la deliberata aggressione ai danni di una nutria al Bione. Le associazioni ambientaliste sono tornate all'assalto, promettendo anche una taglia: l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha inviato, presso la Procura presso il Tribunale dei minori di Milano e la Procura di Lecco, una denuncia per maltrattamento di animali “al momento contro ignoti”. Per “permettere l'individuazione dei responsabili di tale atto criminoso” gli animalisti di Aidaa “hanno messo a disposizione una ricompensa di 3mila euro che sarà pagata a chi con la sua testimonianza resa nelle forme di legge aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva i responsabili di tale atroce crimine”.

“Troveremo i colpevoli”

Forte reazione anche da parte di "Centopercentoanimalisti", tendente al minaccioso: “Due "adolescenti" (non bambini o ragazzini, si badi bene) si sono accaniti a colpi di pietra contro una povera nutria, a Lecco. Tra grandi risate loro e di chi riprendeva la scena, che poi secondo copione è stata messa nel web, come cosa di cui andar fieri. È l'ennesimo atto di violenza e sadismo contro animali. Questa volta, oltre allo squallore morale e alla viltà degli autori, c'è un'evidente responsabilità di tutti quei politici, amministratori (specie delle province) e associazioni di cacciatori e agricoltori che da anni incitano all'odio verso le nutrie, spargendo notizie false e infamanti su questi animali in realtà del tutto innocui. È quindi logico che soggetti particolarmente vuoti e idioti si sentano in diritto di ucciderle e vessarle in tutti i modi. Episodi del genere sono frequenti. Ora è venuto il momento di porre un freno. Le sanzioni previste dalla legge per maltrattamenti e uccisioni di animali sono irrisorie, anche trovando un giudice che volesse applicarle. Nelle prossime ore inizieremo a indagare in zona per rintracciare gli infami, dei delinquenti deficienti di quel livello non sarà un problema trovarli. Questa volta non si faranno sconti”.