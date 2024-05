Tagliati i pini pericolosi in piazza Cappuccini: ecco perchè

Tagliati i pini che rischiavano di cadere. Sta facendo discutere in queste ore l'operazione effettuata dalla mattinata di lunedì 27 maggio in piazza Cappuccini: i quattro vegetali sono stati rimossi per scelta diretta della Parrocchia. Lo fa sapere il Comune di Lecco: “Si tratta di un intervento privato su area privata della Parrocchia San Francesco d'Assisi la quale, con documento protocollato il 29 febbraio 2024, ha comunicato al Comune di Lecco di procedere al taglio dei suddetti 6 pini con le seguenti motivazioni: difetto di verticalità e rischio sradicamento delle piante, frequenti intasamenti alle gronde e ai pluviali con conseguenti infiltrazioni nei locali parrocchiali, danni alla pavimentazioni con rischio per le persone che vi transitano”.

Arrivano gli aceri

Non solo: “La Commissione Comunale per il Paesaggio, organo terzo e indipendente dagli organi di indirizzo politico, nella seduta del 21 marzo 2024 ha unanimemente espresso il parere favorevole all'abbattimento a condizione che le 6 piante fossero sostituite con specie arboree di terza grandezza. La Parrocchia San Francesco d'Assisi, in data 10 maggio 2024, ha comunicato che saranno piantumati 6 aceri campestri in sostituzione delle essenze arboree rimosse”.