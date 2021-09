Si perdono di notte sui Tecett del San Martino: salvati in quattro

Sono servire quattro ore ai pompieri per portare in salvo quattro escursionisti. Il gruppo, forse sorpreso dal sopraggiungere del buio, si è perso mentre si trovava sul sentiero dei Tecett (numero 54) nella serata di sabato 11 settembre: il panoramico, e in taluni tratti esposto, tratto collega la località Pradello al rifugio Piazza del San Martino.

Intervento lungo quattro ore

Il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco è entrato in azione con tre squadre insieme ai tecnici del Soccorso Alpino: i quattro, tutti di nazionalità straniera, sono stati portati a valle in sicurezza al termine di un intervento durato quattro ore e mezza.