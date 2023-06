Tegole pericolanti, necessario l'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire oggi in via Valsugana a Lecco per mettere in sicurezza la tettoia di un immobile. Le operazioni sono iniziative nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno dopo la segnalazione della presenza di alcune tegole pericolanti che minacciavano di cadere sulla pubblica via sottostante.

Dal comando cittadino sono stati inviati sul posto tre pompieri con un'autoscala: gli operatori hanno così provveduto alla sistemazione della copertura allo scopo di evitare il rischio di possibili danni e pericoli.