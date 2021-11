Teleferica a fuoco in Valsassina, pronto intervento dei pompieri

Pronto intervento dei Vigli del Fuoco per sedare il rogo che ha avvolto una teleferica in Valsassina. L'incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 2 novembre, nel territorio comunale di Cremeno, in località Casere. Alle ore 15 è scattato l'allarme dopo che le fiamme hanno interessato l'impanto a motore nei boschi sopra il paese.

Sono state inviati sul posto due mezzi per gli incendi boschivi di cui uno da Bellano, un fuoristrada e un'autopompa. Con i mezzi più piccoli le squadre giunte nei boschi (vedi foto) hanno iniziato la bonifica del sottobosco e della teleferica danneggiata. L'intervento di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell'area si è concluso nel giro di due ore.