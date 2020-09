Forte pioggia e vento, albero crolla sulla passeggiata a Bosisio

Diversi i danni provocati dalla tempesta che si è abbattuta oggi anche sul territorio Lecchese. Tra le zone più colpite la Brianza, dove sono dovuti intervenire più volte i Vigili del Fuoco.

A Bosisio Parini un albero è crollato lungo la passeggiata di via Brianza che conduce verso una zona residenziale. Il forte vento e la pioggia hanno provocato anche la caduta di un palo della luce (vedi foto). Precipitazioni intense con allagamenti si sono verificati anche nel centro lago e in Valsassina: il picco ad Abbadia Lariana con oltre 80 mm di acqua in tre ore.

