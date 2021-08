Temporale sull'accampamento per "Cinema sotto le stelle": sfollate 50 persone

Il violento acquazzone, alle prime luci del mattino di lunedì, ha colpito le tende di un alpeggio a Camaggiore: necessario l'intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per la messa in sicurezza

Come annunciato nelle scorse ore, temporali anche di forte entità si stanno abbattendo localmente sul territorio lecchese. Alle prime luci di lunedì 16 agosto un violento acquazzone ha colpito la località Camaggiore, sopra Vendrogno e nel comune di Bellano.

Danni si sono riscontrati all'alpeggio in cui erano accampate circa 50 persone con tende per avere partecipato all'evento "Cinema sotto le stelle". Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto la località montana con due squadre del Distaccamento di Bellano mediante i fuoristrada. Sul posto anche la Protezione civile di Bellano.

In questi minuti, intorno alle 8, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dellle persone coinvolte, trasferite presso una casera di zona . Al momento non si lamentano feriti.