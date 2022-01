Impazza la truffa via sms dell'acquisto online da "disconoscere"

L'ultimo dell'anno si è chiuso anche a Lecco con il prepotente ritorno di un popolare tentativo di truffa: il finto messaggio di una banca per un acquisto non autorizzato su Amazon da bloccare.

Sono numerose infatti le segnalazioni raccolte o giunte in redazione, a conferma che i malintenzionati non hanno perso tempo durante le festività e, anzi, hanno approfittato degli ordini online effettuati dai cittadini per acquistare i tradizionali regali, cercando così di destare l'attenzione e farli cadere nel tranello.

Nello screenshot ricevuto da un nostro lettore è evidenziato il tentativo di truffa: un sms proveniente da una presunta banca avverte che un fantomatico acquisto è stato autorizzato su Amazon, per una spesa pari a 349,99 euro: un importo elevato che ha il fine di spaventare chi lo riceve. La frase seguente è ancora più truffaldina: "Se disconosce seguire il link correlato", con un link denominato "www.bloccocquisto.com".

I malintenzionati sperano che l'incauto utente clicchi sul link, per installare malware sul telefono e accedere così ai suoi dati personali o, peggio, fargli sottoscrivere qualche abbonamento. Si tratta di operazioni di "smishing".

Cosa fare

In caso si riceva un messaggio simile la cosa migliore è non fare nulla, per evitare di cadere nell'inganno. Questi tentativi possono essere smascherati facilmente facendo attenzione alla provenienza, all'ortografia e all'utilizzo di termini quantomeno sospetti. È comunque opportuno contattare la Polizia postale o le forze dell'ordine per segnalare l'sms. Va ricordato che Amazon, le società di e-commerce e gli istituti bancari non chiedono mai l'inserimento di dati personali o password via sms.