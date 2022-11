Tentato stupro alla Meridiana, si cercano i colpevoli

Inadagini in corso per ricostruire quanto successo nell'area esterna della "Meridiana" di Lecco. Sono i carabinieri che stanno cercando di mettere insieme i vari pezzi di quanto successo venerdì sera per riuscire a risalire all'identità di due persone che si sono rese protagoniste di un'aggressione ai danni di una 22enne, lavoratrice assunta all'interno di uno dei negozi del noto centro commerciale del Caleotto.

La fuga e le indagini

Grande importanza è affidata alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, che avrebbe registrato quanto successo intorno alle 23: la giovane lecchese, terminata la propria giornata, si stava dirigendo verso la propria autovettura posizionata nel parcheggio esterno quando sarebbe stata aggredita da due persone, due uomini di mezza età di origini nordafricane, che, con il volto travisato, l'avrebbero inseguita, colpita, rapinata e tentato di violentare.

Una sequenza di azioni aggiacciante, interrotta dall'opposizione della giovane, riuscita a divincolarsi dai due aggressori con la forza della disperazione. Fuggita, è quindi riuscita anche a mettersi in contatto con il 112, recandosi al Pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" per farsi medicare e poi raccontando la propria vicenda ai carabinieri, che hanno verbalizzato gli elementi riferiti dalla donna e avviato le indagini.