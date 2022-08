Tenta di stuprare due donne sul Sentiero Valtellina: arrestato un giovane

Doppio tentativo di stupro lungo il frequentato Sentiero Valtellina, tratta che collega Colico a Bormio. Nel pomeriggio di giovedi? 25 agosto, all'interno del territorio comunale di Villa di Tirano, due donne, in tempi diversi e mentre stavano pedalando lungo la pista ciclabile, sono state avvicinate da un uomo, anch’egli a bordo di una bicicletta, il quale ha tentato un approccio eccessivo e insistente con entrambe. Nonostante il tentativo di allontanarsi da parte delle due malcapitate, l’uomo e? riuscito a palpeggiarle in diversi punti del corpo nel tentativo di avere un rapporto sessuale, non riuscendovi grazie alla pronta reazione delle donne.

Nell’occasione, una delle due e? stata fatta cadere dalla bicicletta e ha anche riportato alcune lesioni non gravi prima di riuscire a fuggire. L'altra donna, invece, poco prima di riuscire a scappare e? stata rapinata della borsetta all'interno della quale erano presenti i propri effetti personali. Sul momento non sono state allertate le forze dell’ordine, ma le due donne si sono presentate tra la serata e il giorno dopo presso la Stazione dei Carabinieri di Tirano per denunciare i fatti accaduti poche ore prima, dando così la possibilità di avviare le indagini.

Le indagini per individuare l'aggressore

I militari si sono subito attivati per risalire all’identita? dell’uomo e, grazie alla descrizione fornita e a una capillare conoscenza del territorio, hanno potuto rapidamente restringere la cerchia dei sospettati, giungendo in tempi rapidi alla completa identificazione del presunto aggressore: secondo quanto riferito, si tratta di un italiano nato nel 1995 e residente in zona, gia? noto alle forze dell’ordine per altri precedenti.

Dopo aver esposto quanto appreso durante la conduzione delle indagini alla Procura della Repubblica di Sondrio, i carabinieri hanno costantemente sorvegliato e pedinato l’uomo, per evitare che potesse mettere in atto altre condotte violente. Nel frattempo, il pubblico ministero titolare del fascicolo ha richiesto al Gip del Tribunale di Sondrio l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento firmato durante la giornata di martedì 30 e subito eseguite dai carabinieri di Tirano, supprotati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio. Al termine delle formalita? di rito, l’arrestato e? stato trasportato presso il locale carcere e messo a disposizione dell’autorita? giudiziaria.