Forte scossa di terremoto, la terra trema nel Lecchese

La terra trema e lo fa in maniera intensa nel Lecchese. Una scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente poco dopo le 11.30 in tutto il territorio.

Secondo i dati registrati dal sito di INGV (Istituto nazionale geovulcanologia), la scossa è stata di magnitudo 4.4 a 2 chilometri da Bonate Sotto in provincia di Bergamo. Rispetto a Lecco, l'epicentro è localizzato a 28 chilometri a Sud Est. La scossa è stata avvertita nitidamente nella zona della Brianza ma anche ai piani bassi a Lecco.

Numerose le chiamate ai centralini dei Vigili del fuoco da parte di lecchesi piuttosto preoccupati. A Olgiate Molgora parte di una palazzina in una via del centro storico si è danneggiata a causa della forte scossa, per fortuna senza coinvolgere persone. Come confermato dal comando provinciale dei pompieri, si trattava di un edificio che già accusava criticità strutturali.

Al momento non si registrano altri danni a cose o persone. Alcune aziende e scuole del territorio hanno messo in atto, per precauzione, il piano di evacuazione antisismico.

Gli ultimi precedenti

Scosse piuttosto forti non rappresentano una novità per il nostro territorio, anche se di questa entità non sono così frequenti. Gli ultimi eventi consegnanti alle cronache raccontano di una scossa tra Croazia e Veneto avvenuta il 29 dicembre del 2020, i cui effetti si avvertirono anche da noi, e di un terremoto a Milano il 17 dicembre sempre di un anno fa.

Tornando ancora più indietro nel tempo, il 21 gennaio 2020 il sito di INGV rilevò una scossa a Ello, mentre il 20 maggio 2019 una a Robecco sul Naviglio, ma sempre con magnitudo comprese fra 2 e 3 gradi della scala Richter.