La terra trema: un altro terremoto ai confini dell'Italia

Trema la terra al confine tra l'Italia e la Svizzera. Alle 2 di martedì 2 luglio è stato rilevato un terremoto di magnitudo 1,5, come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia è avvenuto nella zona di confine Italia Svizzera, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.4090, 8.5640 ad una profondità di 11 km. Il terremoto, come riferito da QuiComo.it, è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Le città più vicine con almeno 50.000 abitanti sono Varese (80.799 abitanti) a 69 Km a NW e Como (84.495 abitanti) a 78 Km. Non si registrano danni a edifici né il ferimento di persone.

Solo lo scorso 21 luglio alle 4.09 del mattino la terra ha tremato nel Lecchese e nel Comasco. Era stato individuato a Lierna, in provincia di Lecco, l'epicentro di un terremoto che ha fatto registrare 2,5 di magnitudo sulla scala Richter.