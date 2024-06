Scossa di terremoto nella notte con epicentro a Lierna

Scossa di terremoto nel Lecchese. Nella notte fra giovedì e venerdì, alle 4.09, la terra ha tremato con epicentro a Lierna.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo è stata di 2.5 a 2 km a ovest di Lierna, in prossimità dell'abitato di Limonta (Oliveto Lario), a 7 chilometri di profondità sotto il Lago di Como.

Per fortuna al momento non si registrano danni a persone o cose. Vista l'ora in cui il terremoto si è verificato, a notte fonda, e la bassa intensità, non sarebbero in molti a essersene accorti né a Lierna e Oliveto né nei paesi limitrofi, anche se diverse persone hanno scritto via social di averlo percepito.

I dati sul sito di IGV