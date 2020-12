La terra trema ancora: forte scossa di terremoto in Croazia, gli effetti avvertiti anche nel Lecchese

Dopo quella registrata lo scorso 17 dicembre, una nuova scossa di terremoto ha mosso la terra sotto i piedi dei lecchesi nel primo pomeriggio di martedì 29 dicembre. Alle 12.19 (ora locale 11.19) una forte scossa, con una magnitudo stimata di 6.4 sulla scala Richter, si è generata nel sottosuolo di Župić (Croazia) a una profondità di dieci chilometri; sono 535 i chilometri di distanza che ci separano dal piccolo centro urbano croato (coordinate geografiche 45.42, 16.22).

Tre scosse in due giorni

L'epicentro, stando a quanto confermato dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sarebbe stato individuato a 29 chilometri di distanza da Zagabria. La magnitudo è stata poi certificata in 6.4, un'intensità che l'ha resa distintamente avvertibile in un'ampia area geografica e ha coinvolto quasi tutta Italia: più di una segnalazione, infatti, è giunta in redazione dal Lecchese. Non si tratta di un caso isolato: alle 6.28 di ieri, 28 dicembre, una scossa di magnitudo 5.2 era stata avvertita nella stessa Zupjic; alle 7.49 la terra è tornata a tremare a Petrinja, meno di cinque chilometri in direzione nordest, per una scossa di magnitudo 4.8.

Fortunatamente nessun intervento si è reso necessario sul nostro territorio, già alle prese con l'onda lunga dell'emergenza neve, ma è rimasta la paura per la seconda scossa avvertita in meno di due settimane.