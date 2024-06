“Abbandonati sul treno notturno: morti di caldo e senza aria condizionata”

Buona sera, vorrei segnalare un fatto abbastanza grave ed è giusto che tutti sappiano di alcuni disservizi che portano il povero cittadino a rimetterci sempre.

Siamo sull'Intercity notte 758 con partenza da Lecce il giorno domenica 23 giugno alle ore 18:30, con arrivo previsto a Milano Centrale il 24 giugno alle ore 7:05.

C'è un guasto alla carrozza 2 e fin dalla partenza da Lecce non va il condizionatore. Hanno detto che non possono farci nulla e che saremo così fino all'arrivo a Milano.

Qua stanno tutti morendo di caldo, la carrozza è piena di gente e ci prendono in giro dicendo che rimborsano il 25% del viaggio. Hanno mandato un Sms, ma noi eravamo già sul treno.

Non ci permettono di sedere su altre carrozze e dobbiamo stare così fino a domani mattina (lunedì 24, ndr). Spero che la notizia si diffonda, perché non è possibile essere presi in giro in questo modo.