Tir bloccato sul tornante, impossibile raggiungere Bellano dalla SS36

Un autotreno in panne sta bloccando, nel primo pomeriggio di giovedì 18 aprile, la strada Provinciale 62 a Bellano nel tratto che dal paese conduce allo svincolo della SS36.

Il tir è rimasto incastrato in curva lungo uno degli insidiosi tornanti della strada, senza possibilità di ulteriore manovra. Il conducente ha così chiamato aiuto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, partiti proprio dal distaccamento di Bellano, al lavoro per rimuovere il mezzo pesante e liberare la strada. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Come recitano i pannelli luminosi di Anas, intorno alle 14 è consigliato uscire ad Abbadia Lariana per raggiungere l'abitato di Bellano in direzione Nord e percorrere la Provinciale 72 a lago.