Tir bloccato alla rotonda del Terzo Ponte manda il traffico in tilt

Viabilità in accesso alla città paralizzata prima delle 8: lunghe code si sono formate sin da Olginate

Traffico in tilt nella prima mattinata di mercoledì 21 aprile nell'hinterland lecchese. È accaduto intorno alle 7.30.

Un mezzo pesante in uscita dalla rampa della SS36 a Pescate in zona Terzo ponte si è infatti bloccato alla rotonda, paralizzando completamente il traffico in uscita dalla Statale.

Lunghe code sono segnalate prima delle 8 anche in entrata a Lecco, fin da Olginate. Sul posto la Polizia Stradale.

(in aggiormanento)