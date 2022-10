Cane libero e senza museruola: panico all'ingresso della scuola primaria

Momenti di autentica paura questa mattina all'ingresso delle scuole elementari di San Gottardo, frazione di Torre De' Busi. Un cane di grosse dimensioni, un pastore tedesco, libero e senza museruola, ha raggiunto il gruppo di bambini, genitori e nonni che stava entrando nel plesso della primaria per le lezioni, poco prima delle 8.

Tra loro non solo gli alunni dai 6 ai 10 anni, ma anche alcuni fratellini più piccoli. Il cane era scappato poco prima dal padrone, aveva il collare. Qualcuno degli adulti presenti ha cercato subito di bloccarlo quando l'hanno visto avvicinarsi, ma non è riuscito. L'animale si è poi diretto proprio verso i presenti, facendo cadere a terra alcuni bambini e una nonna, mordendo poi la mano ad almeno due di loro. Le ferite riportate per fortuna non sarebbero gravi, come dimostra il fatto che non è stato allertato il 118.

I genitori e le maestre si sono messi intorno ai bimbi per proteggerli

Comprensibile il panico tra le mamme, come ci racconta una di loro, Barbara Torsello, residente nella zona. "Abbiamo visto il cane avvicinarsi, a un tratto si è diretto verso alcuni bambini, li ha fatti cadere e spaventati. Potete immaginare la paura che abbiamo provato. Io ho cercato di proteggere mia figlia, come hanno fatto gli altri genitori con gli altri bimbi. Ci siamo messi intorno ai piccoli cercando di tenere il cane lontano, ma non era certo facile".

Cosa è successo a quel punto? "Abbiamo avvisato le maestre e cercato di rintracciare il proprietario che è arrivato poco dopo - aggiunge Barbara Torsello - L'animale non sembrava cattivo, ma insisteva puntando alcuni dei presenti e abbiamo temuto il peggio. Non puntiamo il dito contro il cane, la responsabilità è del padrone. Non è possibile che un pastore tedesco di tali dimensioni sia libero di scorrazzare in giro così, senza controllo". Come detto a fare da "cordone di sicurezza" intorno ai bambini sono intervenute con coraggio alcune mamme, le insegnanti scese all'ingresso della primaria e anche l'assessore Liliana Balossi, corsa sul posto appena avvisata dell'accaduto.

Sul posto assessore e Polizia locale

Dell'episodio è stata informata anche il sindaco Eleonora Ninkovic. "Ho inviato subito sul posto l'agente di Polizia locale e anche l'assessore residente in zona è subito intervenuta affiancando le maestre e alcuni dei genitori nel proteggere gli alunni - ha fatto sapere il primo cittadino di Torre De' Busi - Il cane ha strappato il giubbotto a un bambino e ha provocato ferite, per fortuna lievi, a due di loro. Sono stati subito medicati sul posto dalle insegnanti e non è stato necessario chiamare l'ambulanza. Ovviamente si tratta di un fatto grave, ma è stato fatto tutto tutto il necessario con prontezza per contenere il pericolo. Il proprietario del cane poi è molto dispiaciuto per l'accaduto. Il cane gli sarebbe involontariamente scappato arrivando fino alla zona della scuola. Ora comunque tutti i bambini stanno bene e questa è la cosa più importante".

L'agente della Polizia locale procederà molto probabilmente a una denuncia nei confronti del padrone dell'animale e anche alcuni genitori potrebbero agire a loro volta con una querela di parte. Intanto i presenti, soprattutto i bambini, stanno ora cercando si superare lo spavento.