Domani i funerali del 53enne morto nell'incidente a San Marco

Flavio Mazzoleni abitava nella frazione di Torre De' Busi e lavorava come muratore. Il furgoncino sul quale viaggiava si è ribaltato finendo in una scarpata. Cordoglio in paese: mercoledì 10 febbraio l'ultimo saluto

Verranno celebrati domani i funerali di Flavio Mazzoleni, il 53enne vittima dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada che collega Valcava con Torre De' Busi. Il furgone sul quale viaggiava è uscito di strada nella frazione di San Marco, un incidente probabilmente favorito dalla scarsa visibilità e dal fondo reso scivoloso dalla pioggia. Il mezzo si è poi ribaltato precipitando per diversi metri in una scarpata.

Una volta scattato l'allarme sul posto si sono subito portati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte, i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri di Zogno, ma per l'uomo alla guida purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Toppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Molte le attestazioni di cordoglio espresse nei confronti dei famigliari di Mazzoleni: lo piangono il papà Giovanni, la mamma Agnese, la compagna Gabriella e il fratello Agostino, insieme ad altri parenti e amici. Il 53enne lavorava come muratore e conosceva bene la zona dove si è verificato l'incidente, abitando proprio a San Marco.

La strada (provinciale) che scende da Valcava a Torre De' Busi è caratterizzata da alcuni tratti pericolosi e in alcuni punti, come segnalatoci da un lettore, mancano anche le barriere protettive e le strisce bianche a terra. Flavio Mazzoleni risiedeva in via Cà Zanelli 8, nella frazione montana. I funerali verranno celebrati mercoledì 10 febbraio alle ore 15 da don Daniele Plebani nella chiesa parrocchiale di San Marco a Torre De' Busi. La salma verrà poi tumulata nel cimitero della frazione.