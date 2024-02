Resta ferito in una zona impervia della Valle San Martino, soccorso d'urgenza

Paura e pronto intervento per prestare aiuto a un uomo rimasto ferito in una zona impervia della Valle San Martino. I soccorsi sono dovuti entrare in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, nei boschi al confine tra il comune di Torre de' Busi e quello di Caprino Bergmasco.

Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato d'urgenza alle ore 17.15 e sul posto sono intervenuti l'elicottero inviato da Areu e decollato da Bergamo, e i vigili del fuoco da Lecco. La persona sarebbe stata trovata con una brutta ferita a un braccio e trasferita in ospedale.