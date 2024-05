Strada chiusa per frana a Torre, la scuola media trasloca alle elementari

Resta chiusa la via d'accesso principale al centro di Torre de' Busi, con salita verso San Marco e Valcava, dopo lo smottamento con crollo di un macigno nella serata del 15 maggio. Comune di Torre, provincia di Bergamo e prefettura sono subito corse ai ripari per garantire al più presto la riapertura in sicurezza della Sp179, ma al momento non è ancora possibile definire una data certa per riaprire al transito. I tecnici sono al lavoro sul versante colpito dallo smottamento sopra la località Vignolo e il comune ha studiato una serie di contromisure logistiche per limitare i disagi. Restano intanto evacuate 8 famiglie, di cui due a valle del crollo, per motivi precauzionali.

Per accedere al centro di Torre de' Busi, comune della valle San Martino da qualche anni passato in provincia di Bergamo, è in questo momento necessario percorrere la via Fontana che si trova vicino al cimitero di San Gottardo (casa rossa) prima del semaforo di Casarola, ed esce prima del Cornello in via Vittorio Veneto.

Ma, come ricordato dal sindaco Eleonora Ninkovic che sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione, si tratta di un passaggio stretto dal quale possono passare solo auto e non mezzi pesanti come camion e pullman. Anche per questo, strettamente per motivi logistici e non per problemi all'edificio, è stato deciso di traslocare provvisoriamente le classi della scuola media dal centro alla frazione più a valle di San Gottardo.

Il sindaco: "La scuola media è al sicuro, è solo una scelta logistica"

"Si tratta eslusivamente di una scelta logistica dato che raggiungere la scuola media in centro è problematico per la presenza di una sola via alternativa, qual è appunto via Fontana, morfologicamente stretta e ripida - precisa il sindaco Ninkovic - Il trasporto pubblico è poi interrotto, arriva solo fino a San Gottardo. Quindi da lunedì anche gli alunni delle medie andranno a scuola alle elementari di San Gottardo, una struttura con ampi spazi e attrezzata, in grado quindi di accogliere provvisoriamente i bambini delle medie, potenzialmente anche fino al termine dell'anno scolastico. Ripeto, non è un problema di edificio per quanto riguarda la scuola media in centro, ma solo di necessità legata al bisogno di non far salire troppi veicoli a Torre dalla strada alternativa. I tecnici sono intanto al lavoro per garantire la messa in sicurezza e la riapertura della Sp179 al più presto, ma al momento non è possibile ipotizzare una data".

"Salire in centro a Torre solo per necessità. Non intasare la stretta via Fontana, unica alternativa"

Da questo anche un accorato appello da parte del sindaco. "Vista la situazione delicata anche per il passaggio ristretto, chiedo pubblicamente a tutti di utilizzare via Fontana solo per reali necessità di carattere abitativo, lavorativo o assistenziale. Chi per esempio deve andare in Valcava per una gita o per il weekend non passi da Torre, ma faccia il giro dalla Bergamasca salendo e scendendo dalla Roncola. Così evitiamo, cortesemente, di intasare via Fontana che è l'unica via di accesso al capoluogo e deve essere a disposizione dei residenti. Insomma - conclude Eleonora Ninkovic - fino alla riapertura della Sp179 non recatevi in centro Torre de' Busi per cose che non siano di reale necessità".