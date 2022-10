Tragedia a Primaluna: 71enne stroncato da arresto cardiaco

Tragedia nel pomeriggio a Primaluna: un uomo di 71 anni ha perso la vita in via Caraletta. Dalle precisazioni fornite in un secondo momento dai medici, a provocarne la morte sarebbe stato un arresto cardiaco e non, come ipotizzato in fase di intervento, una caduta.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato, intorno alle 15.30, l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e l'elicottero decollato da Sondrio. I mezzi, però, hanno concluso il proprio intervento sul posto: i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.

Sul luogo dell'incidente, in via Caraletta, sono intervenuti anche i Carabinieri del comando provincia di Lecco per gli accertamenti del caso.