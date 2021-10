Tragedia in montagna: precipita durante un'escursione sul Legnone e muore

Un'altra tragedia in montagna. Una persona ha perso la vita questa mattina, sabato 2 ottobre, durante un'escursione sul Legnone, vetta a oltre 2.500 metri di altezza nel territorio comunale di Pagnona, in Valsassina, la più alta montagna delle Orobie lecchesi. Ancora poche le notizie sull'accaduto.

L'escursionista - di cui al memomento non sono ancora note le generalità, nè se si tratti di un uomo o di una donna - sarebbe precipitato da un'altezza elevata, e per lui non ci sarebbe stato più scampo. Fatale la terribile caduta.

L'allarme è scattato proco prima delle 11 e nella zona impervia del Legnone si sono subito portati i soccorsi di Areu e i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas di Premana), oltre all'elicottero da Bergamo. Ma per la persona precipitata non c'è stato purtroppo più nulla da fare.