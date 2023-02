Tragico incidente a Valgreghentino, muoiono madre e figlio

Tragico incidente, muoiono madre e figlio. L'intera comunità di Valgreghentino è sotto choc per quanto accaduto nella mattinata di lunedì 13 febbraio.

Dalle prime informazioni raccolte, in un'abitazione di via Don Paolo Sala si sarebbe verificato un incidente con il montascale e Vilma Martinoli, anziana disabile, è morta insieme al figlio Davide Bonesi, classe 1968: i due sarebbero caduti da un'alterzza considerevole e per loro non c'è stato nulla da fare.

La chiamata ai soccorsi è avvenuta intorno alle 8.30: sui contorni della vicenda indagano i Carabinieri, giunti a metà mattina sul posto, e il sostituto procuratore. Da accertare il motivo della caduta, non si esclude un malfunzionamento del montascale utilizzato dalla donna, costretta sulla carrozzina.

Oltre alle due vittime, nell'abitazione di via Don Paolo Sala a Valgreghentino vive anche l'anziano marito della donna, Giuliano Bonesi.

La via, come confermato dal sindaco Matteo Colombo a sua volta accorso sulla scena della tragedia, è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale di Valgreghentino per agevolare le operazioni delle forze dell'ordine. Le salme dell'uomo e della madre sono state trasportate alla camera mortuaria dell'ospedale Manzoni di Lecco.