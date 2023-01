L'incubatrice pesa troppo: in ospedale arrivano i pompieri

Intervento non classico per i pompieri di Lecco. Nel pomeriggio di sabato 28 gennaio i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono stati chiamati a intervenire presso l'ospedale Manzoni di Lecco: sul tetto del nosocomio di via dell'Eremo era appena arrivata una pesante incubatrice dotata di ventilatore e con all'interno un neonato proveniente - via elicottero - dalla struttura sanitaria di Sondrio.

Il personale sanitario ha quindi fatto chiamare i pompieri di stanza in piazza Bione: gli stessi si sono recati sulla piazzola d'atterraggio e hanno proceduto con il trasporto a braccia, terminato con il trasferimento all'interno del reparto di Neonatologia, tra i più all'avanguardia del territorio regionale e terra di approdo per tanti infanti ai primi giorni - se non ore - di vita.