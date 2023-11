Uomo travolto dal treno sulle rotaie: bloccata la circolazione

Tragedia sulle rotaie. Nella mattinata di 28 novembre, all'altezza del passaggio a livello di Inverigo, un uomo è stato travolto dal treno delle 7.02 diretto a Milano. Non si conoscono ancora le dinamiche del fatto. Si è appreso che sarebbe stato trascinato per diversi metri agganciato al convoglio. L'uomo ha 38 anni e le sue condizioni sarebbero disperate. Oltre ai vigili del fuoco e al 118 anche l'elisoccorso è decollato da Como in codice rosso. Lo riferisce MonzaToday.it.

I treni coinvolti

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Inverigo e Lambrugo - Lurago in seguito all'investimento dell'uomo da parte del treno 1622 (Asso 07:02 - Milano Cadorna 08:23). Si sono susseguiti ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni e variazioni. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

Altri sono stati i treni coinvolti, di transito nelle stazioni di Carugo - Giussano, Meda, Seveso, Cesano Maderno e Varedo: 1622 (Asso 07:02 - Milano Cadorna 08:23) - 1613 (Milano Cadorna 06:39 - Erba 07:44) Treni cancellati: - 621 (Milano Cadorna 08:09 - Asso 09:30) - 1626 (Erba 08:16 - Milano Cadorna 09:23). 

Al momento, benché in graduale ripresa, sul sito di Trenord lo stato della circolazione è ancora attestato come critico.

Ritardi anche sulla Lecco - Milano

Ai disagi dovuti all'investimento si sono aggiunti i ritardi, ancora in mattinata, che hanno interssato la linea Saronno-Seregno/Milano, dovuti a un guasto dell'infrastuttura che si è verificato nella stazione di Milano - Lambrate, e quelli sulla direttrice Milano - Lecco, che passa per Monza, per via di un guasto all'altezza della stazione di Oggiono.