Sul treno con oltre 200 grammi di droga, arrestato 30enne

Arrestato spacciatore sul treno. Nei guai è finito un 30enne, cittadino nigeriano, pregiudicato e irregolare in Italia: gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco lo hanno identificato all'altezza della stazione di Maggianico durante un servizio di vigilanza a bordo di un convoglio partito da Lecco e diretto a Milano Porta Garibaldi.

L'uomo ha mostrato un atteggiamento nervoso, e in breve tempo i poliziotti hanno capito la motivazione: durante il controllo infatti sono stati rinvenuti nel suo borsello oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti, che il 30enne aveva suddiviso in involucri per un totale di 110 grammi di marijuana e 100 di eroina.

La droga è stata posta sotto sequestro, l'uomo tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e successivamente condotto alla casa circondariale di Lecco.