Treno investe cervo, disagi alla circolazione ferroviaria sulla tratta Sondrio-Lecco

Treno investe cervo, la circolazione ferroviaria sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano va in tilt. Questa mattina il treno 2813, partito alle 5.31 da Sondrio e diretto a Milano Centrale, ha accidentalmente travolto l'animale nella sua corsa lungo i binari tra le stazioni di Lierna e Mandello.

La sala operativa di Trenord ha subito sospeso la circolazione, mettendo in atto limitazioni necessarie a riprogrammare il servizio. Le corse interessate dai disagi sono state almeno cinque: la 10313 (Sondrio 5.51-Lecco 7.45), 2815 (Tirano 6.12-Milano Centrale 8.40), 10315 (Sondrio 6.51-Lecco 8.45), 2895 (Colico 6.09-Milano Centrale 8.07); 2812 (Milano Centrale 6.20-Tirano 8.52).

Per far fronte ai disagi che hanno interessato i pendolari, Trenord ha prontamente allestito due bus sostitutivi attivi dalle ore 8 fra Lierna e Lecco e da Mandello a Lecco. Il ripristino della circolazione è avvenuto proprio intorno alle 8.

«No ai tagli sulle corse»

La notizia, oltre a suscitare dispiacere per il povero cervo ucciso nell'incidente, ha causato disagi ai pendolari, costretti già a far fronte a una situazione difficile, esasperata dagli effetti della pandemia.

«Al netto dei disagi causati da un incidente fortuito come l'investimento del cervo - commenta Francesco Ninno, del Comitato pendolari del Meratese - non siamo d'accordo con la recente politica di Trenord. Siccome diminuiscono gli utenti vise le restrizioni dovute alla pandemia, vengono tagliate corse. Chiediamo che almeno siano lasciate intatte quelle attuali. Tanti rappresentanti dei viaggiatori vogliono un certo numero di carrozze e il distanziamento, ma per noi la priorità è un'altra: non possiamo accettare che vengano tagliate le corse, tra un anno tra un anno la situazione dovrebbe tornare alla normalità e comunque non tutti potranno continuare con lo smart working a lungo. Poi la Regione dovrà dirci cosa vorrà fare con il rinnovo del contratto d'appalto».