Corpo senza vita ritrovato vicino al lago di Sartirana

Merate si è risvegliata con una tragedia. Poco prima delle 8 di lunedì 16 gennaio un 81enne è stato ritrovato morto vicino alla foce del lago di Sartirana, frazione della città brianzola contraddistinta proprio dalla presenza della Riserva naturale realizzata intorno allo specchio d'acqua. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata da un passante: sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Bianca di Merate, un'autoinfermieristica e un'automedica, ma il personale sanitario intervenuto non ha potuto far altro che riscontrare il decesso dell'anziano uomo, residente in paese.

I vari elementi sono stati raccolti dai carabinieri della Compagnia di Merate, che dovranno accertare la possibilità che si sia trattato di un gesto estremo o meno.