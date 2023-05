Riecco la truffa dei dieci euro. Un - purtroppo - grande classico che sembra riuscire a far ancora presa. Questa volta la segnalazione arriva da Suello, ma negli anni se ne sono raccolte a decine in tutto il territorio lecchese: protagonista una coppia che, dopo essersi sbracciata animatamente per attirare l'attenzione degli automobilisti di passaggio, ha riferito di essere in difficoltà a causa della mancanza di carburante nel mezzo e di soldi nel portafoglio. Le varianti sono varie: tra le più gettonate c'è quella che parla del figlio finito in ospedale, un modo per fare leva sull'emotività della persona che stanno tentando di truffare.