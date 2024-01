Ladri e truffatori colpiscono nei parcheggi: “Chiedono soldi per la benzina”

I parcheggi dei centri commerciali continuano a rappresentare un problema per gli utenti. Tra spacciatori e ladri, sono tante le segnalazioni di problematiche che arrivano da zone non così facilmente controllabili da parte degli addetti alla vigilanza. Nei giorni scorsi è affiorato un altro caso, questa volta dal parcheggio del centro commerciale di Civate a marchio Iperal: verso l'orario di chiusura, quando si trovano poche auto all'interno dell'area, una donna è stata avvicinata da un uomo di mezza età, probabilmente ubriaco.

Secondo quanto appreso, alla donna sarebbero stati chiesti dei soldi per la benzina, necessari per rifornire l'automobile a fare ritorno a Milano. Un tentativo non troppo diverso dalla celebre "truffa dei dieci euro" per la quale sono state raccolte decine di segnalazioni in questi anni.