Soccorsi urgenti nel tardo pomeriggio di martedì 18 luglio. Qualche minuto prima delle 18 le squadre si sono portate sul ponte Kennedy - meglio noto come ponte Nuovo - per trarre in salvo un uomo dalle generalità per ora non note che si è gettato nel lago dall'infrastruttura: ancora da ricostruire la dinamica, con le informazioni al vaglio dei poliziotti della locale Questura, ma il volo è stato di svariati metri.

Ricovero d'urgenza

I passanti hanno contattato il Nue - 112 e, da qui, si è messa in moto la Soreu dei Laghi: sul posto sono stati richiamati i volontari della Croce Rossa di Lecco che, unitamente al personale giunto a bordo di un'automedica, ha preso in carico l'uomo dopo il recupero operato dai vigili del fuoco con un gommone. Caricato sull'ambulanza, lo stesso è stato trasportato presso l'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso, ovvero di massima gravità .