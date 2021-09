Abusa di alcool a soli tredici anni: giovanissima finisce ricoverata in ospedale

È stato necessario l'intervento in codice rosso dei volontari della Croce Rossa di Lecco per evitare conseguenze peggiori. Il personale sanitario partito da via Rimembranza si è portato in codice rosso, intorno alle ore 22.30 di martedì 7 settembre, nel vicino corso Matteotti per il malore che ha colpito una ragazzina di soli tredici anni mentre si trovava all'altezza del parco "7 marzo 1944"; a scatenarlo è stato l'abuso di sostanze alcoliche da parte della giovanissima, come riferito da fonti dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu).

In ospedale

Fortunatamente l'intervento dei sanitari è stato profondamente efficace: la 13enne è stata infatti trasferita presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice verde, dov'è stata visitata in maniera più approfondita. Allertati anche gli agenti della Questura di Lecco.