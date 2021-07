Ancora tanto alcool per le vie del centro: un trentenne finisce in ospedale

L'uomo è stato soccorso in codice rosso e, successivamente, ricoverato al "Manzoni"

Nuovo episodio di seria intossicazione etilica per le vie del centro di Lecco. Questa volta i Volontari del Soccorso di Calziocorte sono dovuti intervenire, in codice rosso, nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi di Lecco per vagliare le condizioni di un trentenne, colpito da un malore derivato proprio dall'abuso di sostanze alcoliche.

Ricoverato a causa dell'alcool

Fortunatamente le condizioni del giovane non si sono rivelate così serie: stabilizzato sul posto, poco dopo la mezzanotte è stato ricoverato in codice verde presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco.