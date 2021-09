Missaglia. Esagera con il consumo di alcool: 40enne soccorso in via Marconi

L'uomo non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale nonostante l'intervento in codice rosso

Intervento in codice rosso a Missaglia nella serata di martedì 31 agosto. Qualche minuto prima delle 19 i volontari della Croce Bianca di Besana Brianza si sono portati in via Guglielmo Marconi, in frazione Missagliola, per valutare le condizioni di un uomo di 40 anni, colpito da un malore dettato dall'abuso di sostanze alcoliche.

L'uomo, raggiunto dal personale sanitario, è stato stabilizzato e, una volta ripresosi, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

A Lecco

Un medesimo intervento era andato in scena alle 15.30 a Lecco, nella centralissima via Mascari: i volontari della Croce Rossa di Lecco hanno soccorso una donna di 35 anni, poi trasportata in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.