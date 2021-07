Troppo alcool durante la serata: ventenne finisce ricoverato in ospedale

Tornano a risuonare le sirene delle ambulanze nel cuore della notte lecchese. Intorno alle 3 della notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio i volontari della Croce Rossa di Lecco si sono portati nella zona a bordo lago del Moregallo, frazione del comune di Mandello del Lario che si trova sull'altra sponda del lago al confine con Valmadrera, per prestare soccorso in favore di un giovane di vent'anni, colpito da un malore dettato dall'abuso di sostanze alcoliche.

Ricoverato in codice giallo

Il ragazzo, stabilizzato sul posto, è stato successivamente trasferito via terra in ospedale: arrivato al "Manzoni" qualche minuto prima delle 4 di notte, è stato ricoverato in codice giallo all'interno del nosocomio di via dell'Eremo.