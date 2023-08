Un'altra tragedia in montagna: 77enne morto ai Piani di Bobbio

Un'altra tragedia sulle montagne lecchesi. Un uomo di 77 anni è morto dopo essere precipitato durante un'escursione ai Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Sembra che il 77enne fosse impegnato in una scalata su una via dello Zucco Pesciola, quando è avvenuto l'infortunio fatale.

L'allarme ai soccorsi è scattato alle ore 12.15 di oggi, giovedì 24 agosto. Sul luogo della caduta si sono subito portati i tecnici del Soccorso alpino (Cnsas XIX delegazione lariana), l'elicottero di Areu decollato da Sondrio e i vigili del fuoco. Allertati anche i carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato però più nulla da fare: i soccorritori lo avrebbero trovato già senza vita. Non sono ancora note le cause del decesso, se un malore o le ferite riportate a seguito dell'impatto a terra.