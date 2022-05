Undici negozi colpiti in una sola notte: scoperto e arrestato

Era riuscito a colpire ben undici attività commerciali in una sola notte. Ora, dopo poco meno di due mesi d'indagini, L.M., 45enne residente in provincia di Milano ma, di fatto, senza fissa dimora e già noto alla Forze di Polizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Oggiono. Nello specifico, l'uomo, nel corso della nottata del 27 marzo, è entrato in azione tra Oggiono, Dolzago e Castello di Brianza: una vera e propria razzia che gli aveva permesso di trafugato vario materiale, oltre che di danneggiare diversi infissi assicurarsi l’accesso negli esercizi.

Furti anche altrove: detenuto a Bergamo

I militari, che sono riusciti a risalire alla sua identità analizzando i fotogrammi estrapolati dalle immagini registrate da varie telecamere facenti parte della videosorveglianza comunale e privata, installate nei pressi dei luoghi dei furti, l'hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecco, ma il 45enne si trova attualmente detenuto all'interno della Casa Circondariale di Bergamo, poiché sottoposto a misura cautelare per un’altra serie di furti avvenuti, con le medesime modalità, in altri territori prossimi al Lecchese.