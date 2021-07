Cade dal balcone di casa all'alba: novantenne morto sul colpo

La caduta avvenuta in corso Emanuele Filiberto non ha lasciato scampo all'anziano

Tragedia all'alba di martedì 6 luglio in corso Emanuele Filiberto a Lecco. Intorno alle ore 5 un uomo di novant'anni è caduto dal balcone della sua abitazione, perdendo la vita sul colpo a causa del violento impatto con il fondo stradale.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112): sul posto si sono portati, in codice giallo, i volontari della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e il personale medico giunto a bordo di un'automedica inviata dall'ospedale "Manzoni", ma le squadre non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Sul caso indagano i carabineri di Lecco.