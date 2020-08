Ritrovato un corpo senza vita nel lago a Varenna

Un'altra tragedia nelle acque del ramo lecchese del lago. Il corpo senza vita di un uomo di 50 anni è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 agosto, nel lago a Varenna all'altezza di via Imbarcadero 4. Dopo l'allarme al 118 sul posto si sono subito portati l'equipaggio del Soccorso Bellanese, un'altra ambulanza da Lecco e il personale medico. Allertati anche i Vigili del fuoco.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato però più nulla da fare: stando alle prime notizie raccolte si tratterebbe di una persona residente fuori provincia, della quale non si avevano più notizie da alcuni giorni. Il 50enne sarebbe deceduto già da più di un giorno.

Solo dieci giorni fa il cadavere di un'altra persona, un 40enne originario del Veneto, era stato trovato in profondità nel lago durante un'esercitazione dei Vigili del fuoco in località Fiumelatte, sempre a Varenna.