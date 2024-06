Ieri, sabato 22 giugno, il bel tempo mi invita a portare mio padre a prendere un po’ di aria e godere del paesaggio ma l’intento si è rivelato un cattivo proposito.

Dopo aver raggiunto il lago passando attraverso orde di barbari che invadono la strada senza nessuna regola, un gregge durante la transumanza ha più dignità, facciamo la nostra passeggiata e poi ripresa l’auto ritorniamo verso casa. Passiamo un gruppo di ragazzi e subito dopo sento un colpo sull’auto, mi sorprendo e blocco l’auto, intanto vedo i ragazzi che si mettono a correre ridendo e urlando.

Hanno LANCIATO UN UOVO alla mia auto. Già questo è un gesto che non riesco a classificare, se poi penso a cosa sarebbe potuto succedere se il “proietto” entrando dai finestrini aperti mi avesse colpito mentre guidavo, la rabbia raggiunge l’apice.

Mi spiegano che avrei dovuto chiamare il 112 fornendo descrizione dei ragazzi e possibilmente dove poterli trovare, con queste informazioni sarebbe stato possibile far uscire una pattuglia.

Chiamo i la polizia locale chiedendo di aumentare i controlli e mi spiegano che loro sarebbero propensi a farlo ma il numero di personale non è sufficiente e fanno del loro meglio.

Probabilmente è stato un episodio isolato, anche se basta stare in giro per un po’ per rendersi conto che l’inciviltà regna sovrana. Ma veramente non si può fare nulla di concreto per questo stato di cose?

Marco P.