Influenza, il punto: in provincia di Lecco finora somministrate quasi 70mila vaccinazioni

La fine dell'anno è alle porte, e con essa anche il picco dell'influenza (mentre sta per scattare la campagna di vaccinazione anticovid): a che punto siamo?

L'Ats Brianza, in collaborazione con le Asst di Lecco, Monza e Vimercate, con i medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta e altri Enti erogatori (strutture sociosanitarie e strutture sanitarie di ricovero e cura private accreditate) ha predisposto il Piano operativo della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/21 che ha avuto avvio, per le categorie a rischio e in forma gratuita, il 26 ottobre 2020.

La campagna vaccinale nelle province di Lecco e Monza Brianza ha registrato un'importante collaborazione da parte della Medicina Territoriale: il 99% dei medici di Medicina generale (713 su 717, di cui 201 a Lecco e 512 a Monza) e oltre il 45% dei pediatri di Famiglia (76 su 169) hanno dato la disponibilità a eseguire la vaccinazione antinfluenzale ai propri assistiti.

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento della distribuzione dei vaccini alla data del 18 dicembre scorso.

Medici di medicina generale

Assistiti target over 65 anni (75%): 200.507

Assistiti target under 65 cronici: 35.650

TOTALE DOSI ASSEGNATE AI MMG NEL CORSO DELLA CAMPAGNA

AMBITO OVER 65 UNDER 65 TOTALE LECCO 55.811 10.050 65.861 MONZA 62.441 10.800 73.241 VIMERCATE 82.934 14.800 97.734 TOTALE ATS 208.186 35.650 243.836

DETTAGLIO OVER 65

AMBITO TARGET CONSEGNATE DA CONSEGNARE TOTALE LECCO 56.715 41.321 16.590 57.911 MONZA 62.020 45.221 19.520 64.741 VIMERCATE 81.772 60.064 25.470 85.534 TOTALE ATS 200.507 146.606 61.580 208.186

DETTAGLIO UNDER 65

AMBITO CONSEGNATI LECCO 10.050 MONZA 10.800 VIMERCATE 14.800 TOTALE ATS 35.650

Sono state consegnate ai Pediatri di Famiglia 13.286 dosi di vaccino, dei quali 943 destinate a pazienti con patologia cronica in età pediatrica. Mentre 12.343 dosi riguardano assistiti sani di età dai 2 ai 18 anni.

Pediatri di famiglia

Infatti, a seguito del via libera del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'utilizzo del vaccino spray antinfluenzale in un'unica somministrazione, è stato possibile ampliare la fascia pediatrica a cui offrire la vaccinazione antinfluenzale ai ragazzi fino al compimento dei 18 anni. Le tre Asst di Lecco, Monza e Vimercate, i medici di Medicina generale e i Pediatri di famiglia aderenti hanno quindi esteso la vaccinazione gratuita che proseguirà anche nel mese di gennaio e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Residenza sanitarie assistenziali

Sono state distribuite alle Rsa del territorio tutte le dosi dalle stesse richieste per ospiti e operatori, così ripartite:

5.300 dosi per gli ospiti (Asst Lecco: 2.000 dosi, Asst Monza: 1500 dosi, Asst Vimercate: 1.800 dosi);

2.708 dosi per gli operatori sanitari (Asst Lecco: 866 dosi, Asst Monza: 900 dosi, Asst Vimercate: 942 dosi);

Asst Lecco, Monza e Vimercate

La somministrazione dei vaccini presso le Asst è partita all'inizio del mese di novembre, sempre in forma gratuita e con periodicità diverse a seconda delle differenti categorie interessate (donne in gravidanza, pazienti fragili, ultrasessantacinquenni, operatori sanitari e bambini fino ai 17 anni di età).

Un importante contributo quello delle Asst, effettuato tramite i propri centri vaccinali territoriali e i servizi ospedalieri. A oggi, sono state erogate un volume di dosi come di seguito specificato:

Asst di Lecco 9.000 dosi;

Asst di Monza 13.000 dosi;

Asst di Vimercate 13.200 dosi.

A oggi, con campagna vaccinale ancora in corso e appuntamenti programmati dalle nostre Asst anche nel mese di gennaio 2021, i soli ambulatori vaccinali e servizi ospedalieri hanno erogato un totale di 35.200 dosi di vaccino, con un incremento importante rispetto allo scorso anno (a fine campagna 2019-2020, gli ambulatori vaccinali avevano erogato un totale di 21.000 dosi di vaccini antinfluenzali).

Le criticità riscontrate

Come già chiarito in varie occasioni dai livelli istituzionali regionali, le criticità registrate quest'anno sono riconducibili primariamente alla difficoltà dell’industria farmaceutica (anche a causa dell'enorme richiesta a livello globale) di fornire tempestivamente tutto il fabbisogno espresso da Regione Lombardia, compreso quello di Ats Brianza; a queste si sono aggiunte quelle relative alla gestione delle agende di prenotazione delle Asst e dei medici/pediatri di famiglia, collegate alle modalità di distribuzione dei vaccini (nello specifico, il frazionamento e le tempistiche).

Per farvi fronte, Regione e Ats hanno collaborato quotidianamente e fattivamente, sin dall'inizio della campagna vaccinale, al fine di soddisfare le richieste delle persone aventi diritto alla vaccinazione e minimizzare - per quanto possibile - i disagi per le stesse, per i medici e gli operatori sanitari.

Ricordiamo che i cittadini che hanno effettuato privatamente il vaccino antinfluenzale pagandone la somministrazione potranno richiedere alla Ats di residenza il rimborso delle spese sostenute sino a un massimo di trentadue euro. Per accedere al rimborso i cittadini dovranno effettuare la richiesta, tramite e-mail, al protocollo di Ats Brianza (protocollo@ats-brianza.it) inviando assieme alla ricevuta del pagamento effettuato anche l'autocertificazione attestante l'appartenenza a una delle categorie previste dalla circolare del Ministero della Salute a cui la vaccinazione va fornita gratuitamente.