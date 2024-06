Ritrovate e portate al sicuro due persone disperse in zona impervia

Intervento a lieto fine dei soccorsi nella serata di ieri, giovedì 14 giugno, in Val Boazzo. Gli operatori del 118 e i vigili del fuoco con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) composta da tre unità sono entrati in azione nel territorio comunale di Morterone per la ricerca di due persone disperse in una zona impervia.

Dopo averli individuati, raggiunti e trovati in buone condizioni, i soccorritori hanno accompagnato i due escursionisti in una zona sicura. L’intervento è terminato alle 22.