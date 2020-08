Va a pescare e si infortuna: intervento dell'elicottero per un 62enne

Era andato in alta Val Porcellizzo a pescare ma si è fatto male a un ginocchio e non poteva rientrare: è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino per un 62enne (residente in Valmasino) nella serata di mercoledì 26 agosto.

L'uomo era da solo ma per sua fortuna è riuscito a chiedere aiuto. La centrale operativa Cnsas ha così inviato sul posto l'elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato da Como; pronte a partire anche le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del Soccorso alpino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tecnici sono riusciti a localizzarlo in pochi minuti, grazie anche alla conoscenza approfondita dei luoghi da parte dei tecnici Cnsas. Un'ottima collaborazione con l'équipe dell'elisoccorso ha quindi permesso di ridurre i tempi e di raggiungere la persona infortunata. Il 62enne è stato recuperato, valutato dal personale sanitario e infine portato con l'elicottero all'ospedale di Gravedona, dove è giunto in codice verde.